127 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 173 человека. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 69

Комсомольск — 6

Хабаровский район — 4

Комсомольский район — 9

имени Лазо район — 7

Вяземский район — 5

Солнечный район — 8

Совгаванский район — 4

Аяно-Майский район — 4

Нанайский район — 2

Ванинский район — 1

Амурский район — 8

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1184 койки. Свободно — 332. На лечении находятся 10 тяжелых пациентов, все они подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находятся 3224 человека. В том числе 852 — стационарно, 2372 — амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 47876 случаев Covid-19. 44379 человек выздоровели.