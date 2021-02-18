127 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 173 человека. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 69
Комсомольск — 6
Хабаровский район — 4
Комсомольский район — 9
имени Лазо район — 7
Вяземский район — 5
Солнечный район — 8
Совгаванский район — 4
Аяно-Майский район — 4
Нанайский район — 2
Ванинский район — 1
Амурский район — 8
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1184 койки. Свободно — 332. На лечении находятся 10 тяжелых пациентов, все они подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находятся 3224 человека. В том числе 852 — стационарно, 2372 — амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 47876 случаев Covid-19. 44379 человек выздоровели.
Эта запись была опубликована 18.02.2021в 11:44. В рубриках: Медицина.
- Систему голосового заполнения медицинских протоколов начали использовать в детской краевой больнице в Хабаровске
- Перечень должностей для федеральной программы «Земский доктор» расширился
- За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 154 новых случая COVID – 19
- За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 173 новых случая COVID – 19
- До конца февраля в Хабаровский край доставят больше 50 тысяч доз вакцины от COVID-19