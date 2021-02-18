Почти в два раза увеличилось количество поданных заявлений на услуги ЗАГС в электронном виде. В профильном комитете правительства края подвели итоги работы за прошлый год.

Как сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края, чаще всего через портал Госуслуг в 2020 году жители края подавали заявления на заключение брака. По данному виду услуги в регионе рассмотрено 2909 заявлений, что на 1365 больше, чем в 2019 году. На втором месте подача документов на регистрацию рождения – 991. Количество обращений по этой услуге также увеличилось.

— За 2020 год в регионе количество рассмотренных заявлений через единый портал государственных услуг на регистрацию актов гражданского состояния составило 4427, что на 1988 больше, чем в 2019 году, – сообщили в комитете.

В ведомстве также отметили, что повышенный интерес к электронным услугам вызвала, в том числе, пандемия коронавируса. Однако у этого способа есть свои преимущества. Подача заявлений онлайн позволяет сократить время предоставления услуги. Кроме того, на едином портале оплата госпошлины за услуги по регистрации актов гражданского состояния производится со скидкой 30 процентов.