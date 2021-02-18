В краевой столице третий день продолжается ликвидация последствий сильного снегопада, прошедшего 16 февраля. Циклон принес в город 20 миллиметров осадков, что больше месячной нормы в полтора раза.

Как сообщил заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Роман Евстегнеев, в ночь на 18 февраля в снегоуборке была задействована 51 спецмашина. Техника работала на бульварах, улицах Шевченко, Айвазовского, Пионерской, Выборгской, Станционной, Демьяна Бедного и других. За прошедшие сутки с хабаровских магистралей убрано 993 кубометра снега, на автотрассы высыпано 367 тонн противогололедных средств.

«Сегодня днем расчистку улично-дорожной сети краевой столицы будут вести 70 единиц техники и 57 рабочих. Первоочередная задача — уборка спрессованных снежных масс с прибордюрной зоны, остановочных карманов, подъездов к учреждениям, заездов во дворы. Пока снег формируется в валы. Позже начнется его вывоз самосвалами на два полигона для складирования. Они расположены в районе улицы Павла Морозова и краевого онкологического центра», — рассказал Роман Евстегнеев.

Активно с последствиями циклона продолжают бороться предприятия жилищно-коммунального хозяйства. За прошедшие сутки к снегоуборке привлекались 1538 человек, очищено 6838 подъездов, 1586 дорожек, 172 газгольдерных и 657 контейнерных площадки.

Напомним, что мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил завершить основные работы к пятнице.