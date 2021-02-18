Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации 25,5 млрд рублей. Согласно распоряжению Хабаровский край получит в ближайшее время 1,5 млрд рублей. Средства планируется перечислить Хабаровскому краевому фонду обязательного медицинского страхования, из бюджета которого осуществляется финансирование больниц, поликлиник и других медучреждений за оказанную ими медицинскую помощь.
— Это очень важное решение федерального центра. В прошлом году край, как и в целом Российская Федерация, столкнулись с угрозой распространения новой короновирусной инфекции. Значительные силы медицинских организация были направлены на борьбу с этой инфекцией. Увеличилась нагрузка на поликлиники, диагностические центры, особенно на стационары. Некоторые из них до сих пор продолжают работать в режиме коронавирусного госпиталя. Возросла необходимость проведения исследований методом СКТ, появились такие новые виды услуг как тестирование на Covid-19. Повышенная потребность в оказании медицинской помощи, ожидаемо привела и к возросшим затратам сферы обязательного медицинского страхования на оплату медицинской помощи, — сказала руководитель Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования Елена Пузакова.
Предусмотренные краю финансовые средства, предназначены медицинским организациям, которые работали с Covid-19 либо оказывавшим плановую медицинскую помощь в условиях пандемии.
Годовой бюджет Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования в 2020 году составил 27,7 млрд рублей, из которых 26,3 млрд рублей — субвенция Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Как подчеркнула Елена Пузакова, в условиях пандемии в Хабаровском крае минздравом региона была изменена маршрутизация пациентов с заболеваниями, которые не связаны с Covid-19. Это позволило перераспределить потоки граждан, нуждающихся в неотложной и плановой помощи. Так, например, экстренную офтальмологическую помощь, стали оказывать в Хабаровском филиале МНТК «Микрохирургия глаза», а часть обследований, которые прежде проводились в поликлиниках, выполняли в «Краевом клиническом центре онкологии».
Отметим, что краевые власти специально выходили на федеральный уровень с инициативой о дополнительном финансировании системы здравоохранения региона.
С начала распространения Covid-19 в регионе заразились коронавирусом 47876 человек, вылечились 44379 человек, из них в условиях стационара пролечились 11626 пациентов. Сегодня в крае продолжают получать лечение более 3 тысяч человек.
Эта запись была опубликована 18.02.2021в 16:09. В рубриках: Медицина.
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