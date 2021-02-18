Покоя школьникам и дошколятам не дает только ОРВИ. Как рассказал главный специалист городского управления образования Андрей Русинов, на сегодняшний день из-за заболеваемости 19 учащихся острой респираторно-вирусной инфекцией временно прекращены занятия в двух классах двух хабаровских школ. В восьми детских садах краевой столицы на карантин по ОРВИ закрыты 9 групп, в которых болеют 142 ребенка. А вот с педагогами и воспитателями дела обстоят благополучно: практически все они здоровы и в строю. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

По словам Андрея Русинова, ситуация с инфекционными заболеваниями в образовательных учреждениях краевой столицы стабильная и опасений не вызывает. Она находится на постоянном контроле у специалистов городского профильного управления. В школах и детских садах продолжается реализация комплекса противоэпидемических мероприятий. Регулярные проверки показывают, они проводятся с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, что сейчас в Хабаровске развернута кампания по вакцинации горожан от COVID-19. Привиться могут все взрослые горожане. Для этого нужно быть здоровым, записаться на прием, иметь паспорт и полис ОМС.