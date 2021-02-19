121 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 175 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 43
Хабаровский район — 5
Комсомольск — 29
Комсомольский район — 2
Ванинский район — 13
Совгаванский район — 10
Вяземский район — 1
Лазо район — 4
Тугуро-Чумиканский район — 2
Солнечный район — 2
Амурский район – 10
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1184 койки. Свободно — 392. На лечении находятся 20 тяжелых пациентов, 11 подключено к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находятся 3168 человек. В том числе 792 — стационарно, 2376 — амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 47997 случаев Covid-19. 44554 человека выздоровели.
Эта запись была опубликована 19.02.2021в 14:09. В рубриках: Медицина.
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