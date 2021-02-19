121 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 175 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 43

Хабаровский район — 5

Комсомольск — 29

Комсомольский район — 2

Ванинский район — 13

Совгаванский район — 10

Вяземский район — 1

Лазо район — 4

Тугуро-Чумиканский район — 2

Солнечный район — 2

Амурский район – 10

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1184 койки. Свободно — 392. На лечении находятся 20 тяжелых пациентов, 11 подключено к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находятся 3168 человек. В том числе 792 — стационарно, 2376 — амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 47997 случаев Covid-19. 44554 человека выздоровели.