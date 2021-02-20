В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в марте 2021 года начнется прием документов от молодых семей на получение господдержки для улучшения жилищных условий. За такой помощью могут обращаться семьи, в которых оба супруга не достигли возраста 35 лет, а семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Средства по сертификату можно использовать на покупку строящегося жилья (квартира или дом), либо готовой квартиры у застройщика.

В этом году на реализацию краевой жилищной программы из регионального бюджета планируется направить около 167,5 млн рублей. Субсидия на семью из 3-х человек составляет 1,6 млн рублей. Использовать средства государственной поддержки можно только на территории того муниципального образования, в котором семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Это Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, а также Хабаровский муниципальный район.

Планируется, что объемы финансирования между этими территориями будут распределены по итогам опроса среди молодых семей, который проводится на сайте golos27.ru. С его помощью краевой минстрой определит территории, в которых жители края наиболее активно планируют приобретать жилье.

В Хабаровске прием документов от молодых семей будет осуществляться с 17 марта по 28 апреля 2021 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76, каб. 531 по средам с 09:00 до 13:00, а также по субботам с 20 марта по 24 апреля. Записаться на прием можно до 23 апреля по будням с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам: (4212) 32-52-46, 30-44-52.

В Комсомольске-на-Амуре прием документов будет осуществляться со 2 по 25 марта по адресу: ул. Комсомольская, д. 34/2. Записаться на прием можно по телефону: (4217) 52-29-89.