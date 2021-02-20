Жители края могут получить компенсации и субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. Данные меры поддержки предоставляются с целью снижения затрат граждан на ЖКУ. Так, например, малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам предоставляется субсидия, которая рассчитывается исходя из региональных стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади жилого помещения. Выплата полагается в том случае, если по результатам расчета от дохода семьи или гражданина на оплату квитанций уходит более 22 процентов. Как отметили в министерстве социальной защиты населения, данная мера поддержки назначается на полгода. В 2020 году ею воспользовались более 36 тысяч жителей края.

Неработающие собственники жилья, достигшие возраста 70 и 80 лет, имеют право возместить потраченные деньги на капитальный ремонт в многоквартирном доме, где проживают.

— Граждане имеют право на компенсацию части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг жилого помещения, также многодетным семьям возместят 30% их расходов на коммунальные услуги. Чтобы получить компенсацию, гражданам необходимо обратиться в центр социальной поддержки по месту жительству, МФЦ либо направить заявление через региональный портал государственных и муниципальных услуг и предоставить квитанции об оплате ЖКУ. На основании квитанции будет определен размер компенсации, который зависит от сезонности. Для назначения выплаты другие документы не нужны, они запрашиваются в результате межведомственного взаимодействия, – пояснила заместитель министра Наталья Нелюбина.

Она также сообщила, что с начала года на 4% увеличилась ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений здравоохранения, социального обслуживания, ветеринарной службы, культуры, искусства и спортивной подготовки, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках. В крае данную выплату получают 4,5 тысячи человек.