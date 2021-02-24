93 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 142 человека. При этом летальных исходов за последние сутки не зарегистрировано.
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 962 койки. Свободно — 207. На лечении находятся 18 тяжелых пациентов, 10 подключены к аппаратам ИВЛ.
Города и районы
Хабаровск — 35
Хабаровский район — 6
Солнечный район — 7
Комсомольск — 32
Комсомольский район — 2
Ульчский район — 3
Советско-гаванский район -2
Амурский район — 2
Бикинский район — 4
Всего на лечении находятся 2864 человека. В том числе 755 — стационарно, 2109 — амбулаторно. Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 48517 случаев Covid-19. 45374 человека выздоровели.
Эта запись была опубликована 24.02.2021в 11:25. В рубриках: Медицина.
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