93 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 142 человека. При этом летальных исходов за последние сутки не зарегистрировано.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 962 койки. Свободно — 207. На лечении находятся 18 тяжелых пациентов, 10 подключены к аппаратам ИВЛ.

Города и районы

Хабаровск — 35

Хабаровский район — 6

Солнечный район — 7

Комсомольск — 32

Комсомольский район — 2

Ульчский район — 3

Советско-гаванский район -2

Амурский район — 2

Бикинский район — 4

Всего на лечении находятся 2864 человека. В том числе 755 — стационарно, 2109 — амбулаторно. Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 48517 случаев Covid-19. 45374 человека выздоровели.