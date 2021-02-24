В этом году в родильных домах края при выписке новорожденным начнут вручать подарочные наборы. Акция будет реализована в соответствии с планом мероприятий, предусмотренных Десятилетием детства, а также по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева. До 28 февраля на сайте «Голос27» жители края могут оставить свои пожелания о перечне предметов для подарочного комплекта.

— В состав комплекта могут войти предметы необходимые для ухода за младенцем с первого дня жизни: подгузники, матрац, одеяло, пеленки, пустышки, посуда для кормления и другое. Рейтинговое голосование началось 18 февраля и завершится 28 февраля 2021 г. Подарочный комплект сформируют с учетом мнения жителей по итогам голосования, — сообщили в министерстве социальной защиты населения края,

Подарки для новорожденных начнут вручать при выписке уже в этом году. Акция стартует после того, как будет утвержден советующий нормативно-правовой акт.

Проголосовать за предметы, которые войдут в подарочный комплект можно на сайте «Голос27».