Городские службы благоустройства и жилищные организации вели снегоуборку в круглосуточном режиме. Ежесуточно на расчистку трасс привлекалось более семи десятков единиц техники. За три праздничных дня (и ночи) с дорог, улиц и из дворов краевой столицы было убрано и вывезено более 5640 кубометров снега, на трассы высыпана 641 тонна противогололедных средств. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Стоит отметить, что на протяжении всех выходных погода была не на стороне дорожников: каждый день ознаменовывался небольшим снегопадом, которые добавили еще около 1 миллиметра осадков (на прошлой неделе выпало 20 миллиметров осадков, что составляет 1,5 месячных нормы). Несмотря на непростые погодные условия от снега были освобождены магистрали, тротуары, лестничные спуски, проезды к домам по улицам Антенной, Владивостокской, Световой, Волочаевской, Сысоева, Урицкого, Краснореченской, Флегонтова, Балашовской, Черешневой, Саратовской, Фрунзе, Владивостокской, Джамбула, Шеронова, Калинина, Магаданской, Артемовской, Путевой по переулку Индустриальному и многим другим.

Комитеты по управлению районами города и жилищные организации также трудились без выходных.

Особое внимание было направлено на приведение в нормативное состояние контейнерных площадок, подходов к подъездам и пешеходных дорожек.

Напомним, что мэр Хабаровска Сергей Кравчук после объезда города на прошлой неделе раскритиковал дорожников за недостаточную уборку снега на второстепенных дорогах.