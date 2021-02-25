90 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 137 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 58
Комсомольск — 9
Хабаровский район — 2
Николаевский район — 6
Ванинский район — 3
Нанайский район — 1
Амурский район — 1
Охотский район — 4
Вяземский район — 1
Совгаванский район — 1
Аяно- Майский район — 1
Верхнебуреинский район — 3
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 962 койки. Свободно — 193. На лечении находятся 18 тяжелых пациентов, 10 подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находятся 2816 человек. В том числе 769 — стационарно, 2047 — амбулаторно. Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 48607 случаев Covid-19. 45511 человек выздоровели.
Эта запись была опубликована 25.02.2021в 10:30. В рубриках: Общество.
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