90 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 137 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 58

Комсомольск — 9

Хабаровский район — 2

Николаевский район — 6

Ванинский район — 3

Нанайский район — 1

Амурский район — 1

Охотский район — 4

Вяземский район — 1

Совгаванский район — 1

Аяно- Майский район — 1

Верхнебуреинский район — 3

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 962 койки. Свободно — 193. На лечении находятся 18 тяжелых пациентов, 10 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находятся 2816 человек. В том числе 769 — стационарно, 2047 — амбулаторно. Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 48607 случаев Covid-19. 45511 человек выздоровели.