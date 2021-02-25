На единственном крупном заводе-производителе лекарственных препаратов Дальнего Востока ОАО «Дальхимфарм» прошла вакцинация сотрудников от COVID-19. Предприятие является социально-значимым и системообразующим объектом, поэтому руководство решило принять меры для сохранения функционирования завода. По словам исполнительного директора Ирины Гусевой, в пик пандемии максимальное количество заболевших составило 150 человек, в то время как в обычном режиме среднее число находящихся на больничном сотрудников — около 50.

Возможностью получить прививку в здравпункте завода, не отлучаясь надолго от рабочего места, воспользовались более 30 человек. При этом значительная часть сотрудников привились ещё раньше в медицинских учреждениях по месту жительства. Стоит отметить, что работники предприятия, которое занимается фармацевтической деятельностью, оказались одними из первых, кто принял вакцину, созданную силами российских учёных.

Как сообщили в министерстве промышленности края, в период пандемии производство на заводе выросло за счёт увеличения спроса на лекарственные препараты для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний и новой коронавирусной инфекции. Мощности предприятия позволяют выпускать одиннадцать препаратов, применяемых при лечении COVID 19.

— По итогам 2020 года «Дальхимфарм» увеличило производство лекарственных препаратов в 1,5 раза. Объем налоговых платежей в бюджет края увеличился в 2 раза к уровню 2019 года. Значительно возросли платежи по налогу на прибыль, — рассказал и.о. министра промышленности края Сергей Денисенко.

Единственный крупный производитель лекарственных препаратов на Дальнем Востоке выпускает более 150 наименований медикаментов, в том числе, около 60 жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.