Каждая машина «с иголочки» обошлась коммерческому перевозчику в 4 миллиона рублей. Как рассказал и.о. заместителя мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Владимир Ощановский, автобусы ПАЗ «Vector NEXT» встали на линию со вчерашнего дня. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Презентация этой модели состоялась осенью прошлого года. Их достоинства оценили мэр Хабаровска Сергей Кравчук и транспортники. Они сошлись во мнении, что комфорт пассажиров – прежде всего. Коммерсанты занялись обновлением своих автопарков. К примеру, маршрут №88 теперь будут обслуживать только новые автобусы 2021 года выпуска», — рассказал Владимир Ощановский.

Современный низкопольный ПАЗ имеет две двери, газодизельный двигатель, оснащен местом для размещения маломобильных граждан и детских колясок, механической аппарелью, системой кондиционирования, автоинформатором и печками. На маршруте новые автобусы, рассчитанные на перевозку 52 пассажиров, заменили малогабаритные, вмещавшие всего 22 человека.

«Коммерческие перевозчики планируют и дальше закупать современную технику. В течение года 15 новых машин должны выйти на маршрут №73. Запланировано обновление парка и на маршрутах №№71 и 81. В 2021-м перевозчики намереваются приобрести более 50 новых автобусов», — отметил Владимир Ощановский.

Напомним, что сейчас из Москвы в Хабаровск автофурами везут троллейбусы, безвозмездно переданные столичными властями. До 15 апреля в город должны доставить 20 машин.