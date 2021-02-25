Как снять бюрократические барьеры, препятствующие развитию строительной отрасли, обсудили на заседание проектной группы по управлению инвестиционным климатом. Совещание провела первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова. Ориентиром по решению проблемных вопросов стало мнение бизнеса.

— Правительство края меняет формат работы, отдавая предпочтение экспертному подходу: оценке ситуации, вынесенной самим предпринимательским сообществом. Эксперты дадут свои заключения, где узкие места в развитии жилищного строительства крае и как можно их расшить, — отметила Мария Авилова.

Одной из основных проблем остается технологическое подключение к сетям. По словам руководителя представительства Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в ДФО Ольги Куриловой, этот вопрос актуален для всего Дальнего Востока.

— Нередко построенный объект простаивает в ожидании ввода в строй из-за того, что не подсоединен к коммунальным сетям. Во многих других регионах страны такие вопросы не возникают, потому что действует комплексное сопровождение проектов. В Московской области или Татарстане, когда предприниматели получают разрешение на строительство, им сразу выдают все техусловия, — отметила Ольга Курилова.

Наибольшее количество жалоб у застройщиков возникает с держателями тепловых сетей. При этом Хабаровск, по их данным, находится в числе лидеров в списке городов с самым дорогим подключением.

— Цена за 1 Гкал технологического присоединения к сетям теплоснабжения в Уфе составляет почти 8 млн рублей, в Твери – 5,2 млн рублей, в Набережных Челнах – 4,8 млн рублей. А в Хабаровске – около 25-27 млн рублей, — заявил директор ООО «СЗ «Талан-Хабаровск» Александр Ляховенко

Застройщик также подчеркнул, что проблема подключения инженерной инфраструктуры негативно отражается на темпах освоения перспективных территорий для комплексного жилищного строительства. Предприниматели отмечают, что все земельные участки, выставляемые на торги, должны иметь техусловия на подключение к инженерным сетям. Это позволит на 6-10 месяцев сократить сроки работ.

Кроме отношений с сетедержателями, к острым проблемам отрасли бизнес относит вопрос сноса зеленых насаждений и выделения зон с особыми условиями использования территорий: санитарных, экологических, охраны памятников истории и архитектуры и других. Для решения вопроса необходима инвентаризация и полный анализ всех особых зон, ограничивающих деятельность строителей и их фиксация в Градостроительном плане. Это позволит застройщикам получать достоверную информацию о земельном участке.

— По каждому из поднятых экспертами вопросов предлагаю составить дорожные карты, чтобы поэтапно отслеживать, как решается указанная бизнесом проблема. Наша цель – изменить ситуацию к лучшему, чтобы облегчить условия ведения строительного бизнеса и решить жилищную проблему. Хочу напомнить, что в ближайшие годы нам предстоит построить и ввести в эксплуатацию около 1,5 млн кв. метров жилья. Так что коллегам, не готовым к открытости и прозрачности в работе с застройщиками, пора качественно менять подход, — подчеркнула Мария Авилова.