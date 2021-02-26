осударство поддержит Дальневосточные проекты туристической инфраструктуры прямым участием и финансированием. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Объем и форма федеральной помощи будут подобраны под каждый объект индивидуально. Такие меры должны подстегнуть интерес как инвесторов, так и туристов, что в итоге ускорит рост экономики региона и повысит качества жизни.

— Как показывает мировой опыт, без поддержки государства практически невозможно продвигать туристический продукт, его создание, поскольку есть тяжелые, с долгим сроком окупаемости инвестиции. Поэтому было принято решение действовать консолидировано, объединяя ресурсы государства и бизнеса. Работу в этом направлении будут вести совместно Ростуризм и корпорация «Туризм.РФ», — сказал вице-премьер.

Все инструменты и меры поддержки будут отражены в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», работа над которым почти завершена.

Напомним, сегодня в Хабаровском крае в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» реализуется два крупных проекта — «Амур – Хабаровск» и «Комсомольский».

Основной специализацией кластера «Амур – Хабаровск» является развитие круизного туризма по Амуру в пределах Хабаровского края, Амурской области и ЕАО. За счет внебюджетных средств по проекту планируется ввод 4 объектов, среди которых якорным является аквапарк в Хабаровске. За счет бюджетных средств планируется завершить реконструкцию набережной стадиона им. Ленина с формированием яхтенной лагуны Центра яхтенного и круизного туризма и причальной стенки для прогулочных и круизных судов.

В рамках создания туристического кластера «Комсомольский» уже введены в строй 7 объектов рекреационного назначения на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе. Еще 3 объекта — физкультурно-оздоровительный комплекс, центр водного туризма, гостиница в Комсомольске-на-Амуре — введут в эксплуатацию в течение 3 лет. Кроме того, в этот период будут построены и заработают объекты обеспечивающей инфраструктуры, а именно подъездные дороги, инженерные коммуникации, причальная стенка на набережной в Комсомольске-на-Амуре.

Ожидается, что за счет реализации двух проектов объем внебюджетных инвестиций в туристскую инфраструктуру региона к 2024 году составит более 8,5 млрд рублей.