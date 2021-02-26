86 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 122 человека. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 74

Хабаровский район — 5

Комсомольский район — 1

имени Лазо район — 3

Вяземский район — 2

Ульчский район — 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 962 койки. Свободно — 215. На лечении находятся 19 тяжелых пациентов, 10 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находятся 2788 человек. В том числе 747 — стационарно, 2031 — амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 48693 случая Covid-19. 45633 человека выздоровели.