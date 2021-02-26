86 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 122 человека. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 74
Хабаровский район — 5
Комсомольский район — 1
имени Лазо район — 3
Вяземский район — 2
Ульчский район — 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 962 койки. Свободно — 215. На лечении находятся 19 тяжелых пациентов, 10 подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находятся 2788 человек. В том числе 747 — стационарно, 2031 — амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 48693 случая Covid-19. 45633 человека выздоровели.
Эта запись была опубликована 26.02.2021в 12:02. В рубриках: Медицина.
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