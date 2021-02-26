Фурам и грузовикам с массой, превышающей 3,5 тонны на ось, проезд по городу в межсезонье будет запрещен. Такая мера вводится ежегодно, чтобы сохранить дорожное полотно от разрушения во время весенней распутицы.

Ограничение будет действовать с 29 марта по 7 мая. Чтобы большегрузы могли перемещаться по улицам краевой столицы, водителям необходимо оформить специальное разрешение. Выдавать их будет городское управление административно-технического контроля. Запрет не распространяется на автомобильные дороги федерального значения, международные перевозки грузов и пассажиров, транспортировку топлива, продовольственных товаров, медикаментов и почты.

«Разрешения можно будет получить в трех местах. На посту ГИБДД вблизи моста через Амур специалисты управления будут работать в круглосуточном режиме. На 14 километре Владивостокского шоссе документ можно получить с восьми утра до восьми вечера ежедневно. Также в любой день недели его можно будет выписать с девяти утра до шести вечера в управлении АТК на Уссурийском бульваре, 6. Все вырученные средства будут направлены в дорожный фонд города», — рассказал начальник отдела городского управления административно-технического контроля Евгений Безуглый.

Для мониторинга движения большегрузного транспорта в краевой столице будут работать четыре передвижные лаборатории. Специалисты мэрии будут фиксировать на видеокамеры грузовики, проезжающие в зоне действия запрещающих знаков, затем материалы передадут в ГИБДД. Штрафы за нарушение могут составить от 500 до 5 тысяч рублей. Для информирования населения о предстоящих ограничениях в ближайшее время на въездах в город разместят специальные дорожные знаки.

Стоит отметить, что с 10 июня по 31 августа большегрузам будет запрещено передвигаться по городу при температуре воздуха выше 32 градусов. При таких погодных условиях фурам можно будет перемещаться по краевому центру с 22.00 до 10.00.

Напомним, что в 2021 году в Хабаровске будет выполнен ремонт 25,7 километров проезжей части. На эти цели из бюджетов трех уровней будет направлено около 850 миллионов рублей.