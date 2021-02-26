Переговоры с крупнейшими площадками Интернет-торговли о размещении в регионе их логистических центров ведет АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края». Речь, в частности, идет о «Вайлдберриз», МЕТРО, ЯндексМаркет, ОЗОН и ИКЕА.
Преимуществ такого сотрудничества для компаний-инвесторов несколько. В первую очередь, географическое положение Хабаровского края, который является универсальным транспортным хабом на Дальнем Востоке.
— Агентство приглашает компании рассмотреть возможность строительства складов и распределительных центров на территориях опережающего развития и в зоне Свободный порт Владивосток, расположенных в крае, — сообщил директор АНО Сергей Щегельский.
Напомним, статус резидента ТОР предоставляет инвестору широкий спектр льгот и преференций. Кроме того, регион традиционно является одной из точек притяжения для глобального менеджмента, промышленности и торговли в ДФО.
Эта запись была опубликована 26.02.2021в 13:23. В рубриках: Бизнес.
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