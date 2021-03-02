69 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 122 человека. При этом зарегистрирован 1 летальный исход.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 962 койки. Свободно — 282. На лечении находятся 9 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 33

Хабаровский район — 3

Охотский район — 3

Нанайский район — 7

Совгаванский район — 8

Комсомольск — 10

Комсомольский район — 1

Солнечный район — 1

Ванинский район — 3

Всего на лечении находятся 2593 человека. В том числе 680 — стационарно, 1913 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 48997 случаев Covid-19. 46118 человек выздоровели.