За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 69 новых случаев COVID – 19
Дата | 02.03.2021 В рубриках: Медицина

69 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 122 человека.  При этом зарегистрирован  1 летальный исход.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 962 койки. Свободно —  282. На лечении находятся 9 тяжелых пациентов,  все подключены к аппаратам ИВЛ.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 33

Хабаровский район — 3

Охотский район — 3

Нанайский район — 7

Совгаванский район — 8

Комсомольск — 10

Комсомольский район — 1

Солнечный  район — 1

Ванинский район — 3

Всего на лечении находятся 2593 человека. В том числе 680 — стационарно,  1913 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 48997 случаев Covid-19. 46118 человек выздоровели.

Эта запись была опубликована 02.03.2021в 10:37. В рубриках: Медицина.


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