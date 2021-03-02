69 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 122 человека. При этом зарегистрирован 1 летальный исход.
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 962 койки. Свободно — 282. На лечении находятся 9 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 33
Хабаровский район — 3
Охотский район — 3
Нанайский район — 7
Совгаванский район — 8
Комсомольск — 10
Комсомольский район — 1
Солнечный район — 1
Ванинский район — 3
Всего на лечении находятся 2593 человека. В том числе 680 — стационарно, 1913 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 48997 случаев Covid-19. 46118 человек выздоровели.
Эта запись была опубликована 02.03.2021в 10:37. В рубриках: Медицина.
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