С 2018 года в Хабаровском крае по программе капремонта в жилых домах устанавливаются автоматизированные информационно-измерительные системы учета электроэнергии. За это время приборами АИИСУ за счет фонда капремонта обзавелись 11 домов. Сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин вместе с журналистами посетил две такие многоэтажке в Хабаровске. В одном из домов приборы уже стоят, а в другом – жильцы только собираются провести монтаж оборудования.

— В основном АИИСУ устанавливаются одновременно с заменой электрики в домах. Именно так поступили по адресам улица Семашко, д.16 и улица Гагарина, д.11. На Семашко, д. 16 работы еще ведутся, сейчас подрядчик ремонтирует внутридомовую систему электроснабжения. До конца марта эти работы завершат, как и установку «умных» приборов учета. Дом большой, в 6 подъездов и 9 этажей, поэтому ремонт достаточно затратный. Его стоимость составила почти 6,8 млн рублей, из которых 1,9 млн рублей ушло на АИИСУ, — рассказала министру Алена Сидорова, директор НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта».

По второму адресу на улице Гагарина, д.11 Дарий Тюрин также встретился с жильцами пятиэтажки, расспросил их, довольны ли они работой «умных» счетчиков. В этом доме их установили в декабре прошлого года, также после ремонта электрики. Все работы обошлись собственникам почти в 1,3 млн рублей, из которых на установку АИИСУ было потрачено около 340 тысяч.

По словам старшей по дому Маргариты Пугачевой, чтобы установить автоматизированную систему, собственники увеличили взнос на капремонт примерно на 1 рубль. Но, получив квитанции за январь, жильцы увидели реальную пользу от этого решения. Теперь они платят за электроэнергию на ОДН в среднем на 120 рублей в месяц меньше чем раньше. Таким образом, «умные» счетчики позволяют им экономить на платежах за электричество. Кроме того, прибор избавил жителей от «ручной» передачи показаний, он все делает сам автоматически, одномоментно снимая и передавая показатели потребления электроэнергии.

— Сегодня установка автоматизированных систем учета электроэнергии в крае только набирает популярность. Пока таких домов в регионе немного, но в 2021 году «умные» приборы установят сразу в 15 многоэтажках. Чтобы провести такой капремонт, необходимо принять решение на общем собрании собственников дома, после чего передать протокол региональному оператору – краевому фонду капитального ремонта. Фонд организует установку. Положительный опыт, как мы сегодня увидели, в крае уже есть. Это оборудование, действительно, имеет ряд преимуществ, среди которых удобство, экономия и, что очень важно, безопасность, — подчеркнул Дарий Тюрин.

Отметим, АИИСУ – приборы нового поколения, позволяющие управляющей компании удаленно отслеживать потребление ресурсов, фиксируя противозаконные вмешательства в работу индивидуального прибора учета, скачки и перепады напряжения. Также данная система позволяет дистанционно управлять нагрузкой на сеть, включать и отключать электроэнергию по мере необходимости, в том числе в случае экстренных ситуаций. Хабаровский краевой фонд капитального ремонта устанавливает в многоквартирных домах АИИСУ со встроенным NB-Fi радиомодулем, который входит в перечень допустимых стандартов передачи данных в приборах учета электроэнергии, утвержденный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Средняя стоимость установки «умных» счетчиков в типичной шестиподъездной пятиэтажке в Хабаровском крае обходится примерно в 600 тысяч рублей.