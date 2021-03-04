С 1 марта расширяются возможности для участия малого и среднего бизнеса во Всероссийской экономической переписи. Теперь предприниматели могут заполнить и отправить анкету на сайте Госуслуг. Для предоставления сведений ИП достаточно наличия подтвержденной учетной записи, юридическим лицам также необходимо наличие электронной подписи.

Напомним, в соответствии с законом с 15 января по 1 апреля 2021 года анкету можно направить в региональные органы статистики mp_sp@habstat.ru или операторам электронного документооборота. Документы принимаются как в электронном, так и в бумажном виде.

Как отметили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края, цель статистического исследования – получение непосредственно от бизнесменов достоверной информации о положении дел в малых и средних предприятиях. Собранные данные необходимы для корректировки государственной политики в отношении МСП.

Перепись проходит раз в 5 лет среди юридических лиц, состоящих в едином Реестре субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Участие в переписи является обязательным, в противном случае предусмотрено административное наказание: штраф для должностных лиц составит от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 тысяч рублей до 70 тысяч рублей.

Как сообщили в Хабаровскстате, на сегодняшний день получено 5338 анкет: от юридических лиц 3334, от индивидуальных предпринимателей – 2004. Всего в крае, по данным статистического ведомства, зарегистрировано 51 258 субъектов МСП.

Скачать анкету, а также получить полную информацию обо всех условиях переписи можно на сайте Росстата и Консультанта.