Сегодня в Хабаровске заключено трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате на территории региона. Подписи под ним поставили врио губернатора Михаил Дегтярев, председатель Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» Галина Кононенко и председатель регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» Сергей Смоленцев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Документ, устанавливающий в соответствии со ст. 133.1 Трудового кодекса РФ размер минимальной заработной платы на территории Хабаровского края, последний раз обновлялся в 2017 году.

— Минимальная заработная плата не пересматривалась у нас несколько лет. Все видят рост цен на потребительском рынке, в сфере ЖКХ, а при этом обязательный минимум для людей не меняется. Подписанное соглашение преследует целью прежде всего повышение уровня жизни в Хабаровском крае, — уточнил Михаил Дегтярев.

Договоренности об увеличении гарантированной заработной платы достигнуты в рамках переговоров, проведенных региональной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. При максимальной надбавке за стаж работы в особых климатических условиях он увеличен:

— в Охотском районе – с 30 700 до 31 980 рублей (на 4,1%);

— в Аяно-Майском районе — с 28 142 до 29 421 рубля (на 4,5%);

— в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – с 21 746 до 25 584 рублей (на 17,6%);

— в южных районах Хабаровского края – с 19 188 до 20 467 рублей (на 6,6%).

В краевом комитете по труду и занятости населения отметили, что соглашение позволяет установить единообразный системный подход к оплате труда работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики. Оно является дополнительной социальной гарантией и соответствует общему принципу запрета на дискриминацию в сфере труда, особенно в оплате.

— Скорее всего, большого увеличения бремени для честных предпринимателей не произойдет, — высказал мнение Сергей Смоленцев. — Планка, установленная новым соглашением, обеляет рынок труда, сокращает ту область, где возможные «серые» виды заработной платы.

Новшества обязательны к исполнению всеми работодателями. Исключение составляют предприятия, учреждения и организации, финансируемые из федерального бюджета. Повышение будет произведено: в сфере, финансируемой из бюджета края — за счет средств регионального бюджета, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; в сфере, финансируемой из местных бюджетов — за счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; в иных сферах — за счет собственных средств.

— Для работников это – защищенность. Если для работников бюджетной сферы экономики есть наш 222-й закон, которым закрепляются законодательно размеры районных коэффициентов, то для внебюджетного сектора экономики они были плавающими, если можно так сказать. Подписание соглашение направлено на то, чтобы повысить уровень защищенности наемных работников всех сфер экономики, — отметила Галина Кононенко.

Обновленный минимальный размер заработной платы будет применяться в расчетах, производимых после 1 марта 2021 года. Контроль за этим лежит на Государственной инспекции труда в Хабаровском крае.