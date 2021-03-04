Еще одну мазутную котельную намерены закрыть власти Хабаровского края. Для этого в поселке Литовко Амурского района будет построен модульный объект, работающий на угле. После его ввода в строй региональный бюджет сможет экономить на закупках топлива до 25 млн рублей в год. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Сейчас жителей поселка Литовко обеспечивает теплом котельная, работающая на мазуте. Построена она была почти 30 лет назад и уже морально и физически устарела. Для отопления поселка котельная ежегодно «съедает» почти 1,8 тысячи тонн мазута, на приобретение которого уходит около 44,5 млн рублей, что очень дорого. Поэтому власти края решили провести реконструкцию системы теплоснабжения поселка и закрыть устаревший энергообъект, — сообщили в министерстве ЖКХ края.

Строить новую котельную будет инвестор, его планируется привлечь на условиях концессии, передав ему в эксплуатацию объекты теплоснабжения поселка. Мощность терминала составит 9 МВт. Этого будет достаточно, чтобы отапливать все жилые дома и учреждения социальной сферы в поселении.

— Чтобы заключить концессию, правительство региона сначала примет отопительный комплекс поселка в краевую собственность. Этим уже занимаются, в феврале завершили инвентаризацию имущества. После передачи объектов в собственность края объявим конкурс на заключение концессионного соглашения. Провести его планируем уже в этом году, а построить новую котельную необходимо до конца 2023 года, — добавили в министерстве.

В результате реконструкции системы теплоснабжения поселка Литовко сократятся затраты на выработку тепла, а значит может понизиться и тариф на тепловую энергию. Сейчас жители поселка платят по предельному тарифу, но финансовая нагрузка на организации и учреждения, а также на местных предпринимателей сократится. Это позволит им вкладывать больше средств в развитие собственного дела и экономики муниципального образования в целом. Кроме того, понизятся расходы бюджета края на субвенции по теплу, освободившиеся средства правительство региона сможет направить на другие социально значимые проекты.

Напомним, что прошлой осенью во время рабочих командировок по районам врио губернатора края Михаил Дегтярев поручил провести повсеместную модернизацию отопительного комплекса, в частности заменить все мазутные котельные. Вместо них предполагается построить объекты, работающие на угле или газе. Мазутные котельные предстоит заменить в Советской Гавани, в поселке Лососина, селах Князе-Волконское, Благодатное, Калинка, Мирное, Литовко, других поселениях. Всего по программе модернизации обновят почти 30 отопительных объектов. Уже в 2021 году новую газовую котельную взамен устаревшей сдадут в поселке Переяславка района имени Лазо.