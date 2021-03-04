Изменится и ее качественный состав: ставка будет сделана на малые и электронные форматы. Ноу-хау решено апробировать на улице Шелеста. Об этом в ходе «Депутатского часа», состоявшегося на этой неделе в хабаровской мэрии, парламентариям сообщил первый заместитель директора городского департамента муниципальной собственности Вячеслав Чукавин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В частности, он отметил, что в 2020-м доходы муниципальной казны от размещения средств наружной рекламы заметно уменьшились. Свою негативную роль в этом сыграли пандемия коронавируса и экономический кризис, вызванный ею. Он серьезно ударил по платежеспособности основных рекламодателей — городских предприятий малого и среднего бизнеса. Они максимально ужали свои расходы и предпочли сэкономить на пиаре.

«Если в 2019 году по итогам торгов муниципалитетом было заключено 438 договоров на аренду мест под рекламу и получено 42,8 миллиона рублей, то в 2020 заключено 129 договоров и получено всего 11,5 миллиона рублей», — сообщил спикер.

По его словам, в текущем году большие изменения ожидают городскую схему размещения рекламных конструкций. По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука из нее исключены сразу 40 мест под их установку, расположенных преимущественно в исторической и центральной части города. Крупногабаритные стенды, несоответствующие внешнему архитектурному облику сложившейся застройки и портящие своим видом городской пейзаж, будут демонтированы в ближайшее время. Уменьшится и количество привычных огромных баннеров, установленных вдоль автомобильных дорог. Им на смену придут новые форматы — сити-борды и видеоэкраны. Пилотным проектом в этом плане станет улица Шелеста.

Что касается содержания рекламы, то, как отметил Вячеслав Чукавин, в прошлом году большое внимание уделялось ее социальной направленности: было размещено более 1200 баннеров с таким контентом, разработано свыше 350 эскизов социальной рекламы, информационных и поздравительных материалов.

Также в 2020-м в краевом центре активно боролись с незаконно размещенной наружной рекламой: было демонтировано 1086 конструкций различного формата (стендовых, щитовых, кронштейнов и т.д.). В 2021-м эта работа будет обязательно продолжена.

Напомним, что для противодействия размещению незаконной рекламы на городских улицах в Хабаровске запущена система «Автодозвон».