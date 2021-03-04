В краевую столицу пришел очередной циклон, службы благоустройства вывели технику на посыпку городских трасс противогололедными средствами. Как рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко, с раннего утра по городу курсируют 15 спецавтомобилей, ведущих посыпку городских магистралей песчано-соляной смесью. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
«Прежде всего, мы обрабатываем трассы, по которым осуществляется движение общественного транспорта, крутые спуски-подъемы и опасные повороты. В общей сложности сегодня днем в очистке хабаровских дорог, остановочных пунктов и пешеходных от снега задействуем 65 единиц техники и 58 рабочих. Охватим все районы города. К вечеру сформируем механизированные колонны, которые выйдут на уборку в ночь», — сказал он.
По данным городского управления ЖКХ, с раннего утра 1300 сотрудников управляющих организаций вышли на уборку придомовых территорий — очистку пешеходных связей, уборку снега с лестниц, входов в подъезды и контейнерных площадок. На очистку дворов и дворовых проездов жилищники направили 40 единиц техники. Стоит отметить, что по правилам благоустройства снегоуборочные работы во дворах не должны прекращаться на всем протяжении снегопада. После окончания осадков в течение 12 часов они должны быть полностью очищены, снег — складирован в кучи или валы для дальнейшего вывоза.
Как сообщили в городском управлении административно-технического контроля, за несвоевременную и некачественную снегоуборку на жилмассивах во время обильных февральских снегопадов в отношении управляющих кампаний составлено 54 административных протокола, предусматривающих штрафные санкции, и выдано 998 предостережений о недопустимости подобных нарушений впредь.
Напомним, что 19 февраля после масштабного снегопада, накрывшего город, мэр Хабаровска Сергей Кравчук раскритиковал службы благоустройства за недостаточную уборку снега на второстепенных дорогах.
Эта запись была опубликована 04.03.2021в 14:59. В рубриках: Общество.
- Рекламы на хабаровских улицах станет меньше
- Еще одну мазутную котельную намерены закрыть власти Хабаровского края
- Михаил Дегтярев подписал от имени правительства края соглашение о минимальной заработной плате
- Хабаровская мэрия купит 73 благоустроенные квартиры для расселения жителей 17 аварийных бараков
- Собственники хабаровских многоэтажек экономят на электроэнергии, установив «умные» приборы учета