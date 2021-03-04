В краевую столицу пришел очередной циклон, службы благоустройства вывели технику на посыпку городских трасс противогололедными средствами. Как рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко, с раннего утра по городу курсируют 15 спецавтомобилей, ведущих посыпку городских магистралей песчано-соляной смесью. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Прежде всего, мы обрабатываем трассы, по которым осуществляется движение общественного транспорта, крутые спуски-подъемы и опасные повороты. В общей сложности сегодня днем в очистке хабаровских дорог, остановочных пунктов и пешеходных от снега задействуем 65 единиц техники и 58 рабочих. Охватим все районы города. К вечеру сформируем механизированные колонны, которые выйдут на уборку в ночь», — сказал он.

По данным городского управления ЖКХ, с раннего утра 1300 сотрудников управляющих организаций вышли на уборку придомовых территорий — очистку пешеходных связей, уборку снега с лестниц, входов в подъезды и контейнерных площадок. На очистку дворов и дворовых проездов жилищники направили 40 единиц техники. Стоит отметить, что по правилам благоустройства снегоуборочные работы во дворах не должны прекращаться на всем протяжении снегопада. После окончания осадков в течение 12 часов они должны быть полностью очищены, снег — складирован в кучи или валы для дальнейшего вывоза.

Как сообщили в городском управлении административно-технического контроля, за несвоевременную и некачественную снегоуборку на жилмассивах во время обильных февральских снегопадов в отношении управляющих кампаний составлено 54 административных протокола, предусматривающих штрафные санкции, и выдано 998 предостережений о недопустимости подобных нарушений впредь.

Напомним, что 19 февраля после масштабного снегопада, накрывшего город, мэр Хабаровска Сергей Кравчук раскритиковал службы благоустройства за недостаточную уборку снега на второстепенных дорогах.