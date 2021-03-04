Ремонт крыш по-прежнему остается самым востребованным видом работ, который заказывают жильцы при проведении капитального ремонта домов. Такими данными поделилось региональное министерство ЖКХ, проанализировав итоги деятельности Регоператора – фонда капремонта МКД. С 2014 года в крае отремонтировали уже почти тысячу кровель. В 2021 году из 282 многоквартирных домов, на которых запланированы строительно-монтажные работы, на 99 обновят именно крыши.

— На ремонты крыш потратят почти 364 млн рублей. Основной объем кровель заменят в Хабаровске (32) и Комсомольске-на-Амуре (28). Общая стоимость работ по Хабаровску составит почти 112 млн рублей, по городу Юности – около 117 млн рублей. Но эти цифры не окончательные, в Фонд капремонта постоянно поступают новые протоколы от собственников, — рассказала руководитель краевого фонда капремонта Алена Сидорова.

Так, по ее словам, уже сейчас по 21 многоэтажке договоры на капремонт заключены сверх плана. Еще по 16 домам объявлен отбор подрядчиков, а по 52 – конкурсы пройдут в ближайшее время. С начала 2021 года крыши отремонтировали в 10 многоэтажках: в Хабаровске, Комсомольске, поселке Хор, селах Гаровка-1 и Чныррах. Сумма этих ремонтов превысила 29 млн рублей.

Напомним, в 2020 году в Хабаровском крае новые крыши получили 162 дома на сумму 529,4 млн рублей. А с начала работы краевого фонда капремонта всего за 7 лет капитально отремонтированы крыши 968 многоэтажек на 2,4 млрд рублей. Из них 381 дом находится в Хабаровске, а 264 – в Комсомольске-на-Амуре.