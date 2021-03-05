Выработку новых мер по поддержке бизнеса в крае, а также дальнейшее взаимодействие в развитии предпринимательской инициативы обсудили региональные власти и актив союза «Дальневосточной торгово-промышленной палаты». Как отметила в ходе встречи первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова, работа в этом направлении должна вестись при участии всех заинтересованных сторон. Перед экономическим блоком стоят серьезные задачи по улучшению инвестиционного климата и деловой среды, и постепенно, шаг за шагом, удается решать накопившиеся вопросы.

— Позицию краевого правительства четко обозначил врио губернатора Михаил Дегтярев: дружелюбное отношение, без которого мы не продвинемся в решении ни социальных, ни экономических вопросов. Мы модернизировали работу с инвесторами, теперь сотрудничество с крупными компаниями, готовыми вкладывать деньги в развитие региона, строится по принципу одного окна через инвестиционный портал Хабаровского края. Мы развиваем электронные сервисы на базе ЦОУ «Мой бизнес». Особое внимание было уделено поддержке наиболее пострадавших от коронакризиса отраслей. И эта работа ведется во взаимодействии с бизнесом и деловыми объединениями, — подчеркнула Мария Авилова.

В сотрудничестве с «Дальневосточной торгово-промышленной палатой» проводятся заседания проектных групп с экспертами, которые оценивают состояние инвестиционного климата региона. Это дает возможность определить болевые точки и основные задачи по работе в данном направлении.

— В числе задач «Дальневосточной торгово-промышленной палаты» не только участие в разработке мер поддержки бизнеса и оценке регулирующего воздействия как региональных, так и федеральных нормативно правовых актов, но и оказание услуг предпринимателям по совершенствованию стандартов цифровизации, участию в выставочно-ярмарочной деятельности и защите предпринимательских интересов. Мы также предлагаем направить совместные усилия на развитие семейного предпринимательства в регионе. Тем более что у нас в крае есть примеры успеха – предприниматели из Хабаровска стали победителями Проекта «100 Семейных компаний России» на 2021 год. Мы также планируем во второй половине текущего года провести краевой форум семейного предпринимательства, чтобы понять, какие меры поддержки сегодня нужны этому бизнесу, — сообщил президент союза ДВ ТПП Игорь Востриков.

На встрече также обсуждался вопрос по участию МСП в системе госзакупок для крупных компаний по 223-ФЗ. В основном поставщиком для всей страны является Центральная Россия. Необходимо выстроить работу так, чтобы все больше предпринимателей края участвовали в конкурсных процедурах.

Помимо этого, актив союза обратил внимание региональных властей на недостаточную реализацию на территории края 224-ФЗ, который тормозит возможности строительства социальных объектов на основе муниципального государственно-частного партнерства. Необходимо проводить разъяснительную работу по преимуществам данного механизма, который позволяет не только решать вопросы развития социальной инфраструктуры, но и существенно снижает нагрузку на региональный бюджет.