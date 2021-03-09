Горожане, временно оставшиеся без крова и согласившиеся на переезд, уже готовятся обживать помещения муниципального маневренного фонда. Отказавшиеся покидать проблемную жилплощадь получают необходимую поддержку.

Как сообщила начальник городского управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Верещагина, вечером 5 марта текущего года в 22.40 в хабаровском ДОС 7 (двухэтажная «сталинка» на 12 квартир, первый подъезд которой целиком используется под гостиницу, 1956 года постройки с 58% износа) произошел обвал перекрытия между чердаком и квартирой №11. Площадь повреждения составила 2х4 метра, сквозь него видна кровля, но сквозного сообщения с улицей у пострадавшего помещения нет. Другие квартиры дома не пострадали. От переселения в маневренный фонд жильцы категорически отказались.

«Квартира трехкомнатная, находится в социальном найме. В ней прописаны 5 человек, но фактически проживают трое. С августа 2018 года дом находится в непосредственном управлении, то есть ни одна из хабаровских управляющих компаний его не обслуживает, и следить за состоянием помещений в нем должны сами жильцы. Доступ в пострадавшую от обвала комнату закрыт. Угрозы для пребывания людей на остальной части квартиры нет», — рассказала Светлана Верещагина.

Также она отметила, что 6 марта состоялось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, взявшей положение дел с обрушением перекрытия на контроль.

«В ближайшее время будет сделана экспертиза состояния квартиры, по результатам которой муниципалитет рассмотрит возможность оказания жильцам содействия в проведении ремонта помещения. Также до 26 марта межведомственная комиссия по итогам обследования дома примет решение о признании (или не признании) его аварийным либо нуждающимся в реконструкции», — отметила она.

Второе ЧП, в результате которого несколько хабаровских семей временно остались без крова, произошло в 5 часов утра 8 марта в доме №83 по улице Трехгорной. Пламя вспыхнуло в угловой квартире №6, расположенной на первом этаже двухэтажного неканализованного деревянного барака 1938 года постройки. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. На его тушение у огнеборцев ушло около 2-х часов. Было эвакуировано 16 человек, но двух женщин спасти не удалось – они погибли. Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Как рассказала Светлана Верещагина, в октябре 2018 года дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции. На сегодняшний день в его 8 квартирах проживают 12 семей в составе 28 человек. По словам спикера, жильцам квартир №№1, а также пострадавшим от пожара 7 и 8, уже предоставлены помещения в муниципальном маневренном фонде на улице Трехгорной, 61. В одну из комнат въехала семья их 3-х человек с малолетним ребенком. Еще два семейства во взрослом составе заселятся сегодня-завтра. Они согласились на переезд и сейчас готовятся обживать новые площади. Остальные жители дома остаются в своих квартирах, не затронутых огнем.

Напомним, что хабаровская мэрия купит 73 благоустроенные квартиры для расселения жителей аварийных бараков. Первый из аукционов на покупку 36 квартир стартует в ближайшее время. О точной дате его проведения будет сообщено дополнительно.