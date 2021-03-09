Работу сделали досрочно, качественно и с гарантией. Об этом рассказала главный специалист городского управления ЖКХ Анастасия Кучмежак.

«Муниципальный контракт с ИТК №13 на изготовление четырех клеток-ловушек и одной клетки для транспортировки общей стоимостью в 115,2 тысячи рублей был заключен 10 февраля этого года, а 5 марта мы уже приняли работу, получили продукцию на руки и передали ее специалистам, ведущим отлов. Оборудование выполнено досрочно, качественно и с гарантией. В случае выделения краевым правительством финансирования на приобретение подобного имущества лишенные свободы умельцы готовы взяться и за изготовление ловчих петель. Этот вопрос уже прорабатывается», — сообщила она.

Отметим, что в этом году, как и в минувшем 2020-м, в Хабаровске лохматых бродяжек отлавливает индивидуальный предприниматель Елена Лемихова. Заниматься вопросами здоровья хвостатых беспризорников предприниматель будет у себя в ветеринарной клинике «Бонифаций», а содержать — в 24-х вольерах приюта, в котором единовременно могут находиться до сотни четвероногих жильцов. С начала этого года на хабаровских улицах уже отловлено 328 особей: 289 собак и 39 кошек. Они живут в вольерах вместе с соседями с постоянной пропиской – семью псами, находящимися там на пожизненном содержании из-за повышенной агрессивности.

Как отметила Анастасия Кучмежак, в 2020-м в краевой столице было отловлено 1268 уличных псов. Объем средств краевой субвенции, выделенной на проведение этих работ в текущем году, составил немногим более 7 миллионов рублей.

«Контракт с ИП Лемихова будет действовать до 31 декабря 2021-го. Предприниматель должен обеспечить отлов бесхозных животных, их стерилизацию, вакцинацию против бешенства, маркирование метками, содержание в приюте с соответствующим уходом в течение 15 дней, а также видеозапись процесса ловли и возврата в среду естественного обитания – на улицу. На работу с каждой отловленной собакой отводится по 9078 рублей, а на кота – по 6560 рублей», — сообщила спикер.

Сообщить о четвероногих люмпенах, причиняющих беспокойство или представляющих собой реальную угрозу, хабаровчане могут в комитеты по управлению районами города. А неравнодушные любители животных имеют шанс бесплатно обзавестись верным другом: все анкеты отловленных собак, находящихся на содержании, размещаются на сайте www.homelessdogkhv.com.

Напомним, что в рамках сотрудничества городской администрации с УФСИН по Хабаровскому краю в конце 2020-го были изготовлены вольеры для содержания отловленных бездомных собак. Муниципальный заказ мастера из исправительно-трудовой колонии №13 выполнили с опережением графика: всего за два месяца.