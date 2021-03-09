Очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19 прошло сегодня в правительстве края. Участники обсудили текущую эпидемиологическую обстановку, а также ход прививочной кампании в Хабаровском крае. Было отмечено, что темпы вакцинации надо наращивать, особенно в северных районах, тем более, что для этого сейчас в регионе есть все необходимое. При этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева отметила снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией во всех возрастных группах.

— Коронавирусная инфекция проявляется в форме ОРВИ у 63,9% жителей края, внебольничные пневмонии составляют более 30%. Ежедневный прирост заболеваемости снизился почти на четверть. Тестирование заболевших в семейных очагах на COVID-19 нужно продолжать, чтобы не допустить дальнейшего распространения. Нужно сказать, что три недели в крае очень хорошо снижались показатели по заболеваемости, — сказала Татьяна Зайцева.

Зампред краевого правительства Евгений Никонов напомнил, что в ряде европейских стран отмечается третья волна COVID-19, поэтому в Хабаровском крае и особенно на северах необходимо активно организовывать вакцинацию населения. На сегодняшний день, по данным регионально минздрава, вакцину получили около 33000 человек, более 19000 проставили второй компонент вакцины. Всего в регион с начала вакцинации поступило 52966 доз. Все они были распределены по лечебным организациям.

— По нашей информации в ближайшее время регион ожидает дополнительные поставки вакцины. Мы готовы наращивать темпы вакцинации. Прививки переносятся в большинстве случаев легко. Под особым вниманием группы риска: люди с сахарным диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Записаться можно как через портал «Госуслуги», так и через телефоны поликлиник. Там, где вакцина выбрана полностью, формируется лист ожидания. Пациентов дополнительно приглашают, — сказал министр здравоохранения края Юрий Бойченко.

Участники заседания также обсудили возможность снятия ограничительных мер в социальных учреждениях стационарного типа. Почти год дома престарелых и другие интернаты работают вахтовым методом. Персонал заходит на двухнедельные смены, а постояльцам запрещено выходить на улицу. Как заявил зампред краевого правительства Евгений Никонов, в таком режиме живут и работают около 5000 человек. Учитывая, что уровень вакцинации этой группы населения составил 98%, ограничительные меры для них могут быть отменены.

— У меня есть предложение в кратчайшие сроки сотрудникам и постояльцам социальных учреждений сделать тесты на наличие антител в организме. После вакцинации уже прошло достаточно времени, чтобы такие исследования провести. Мы увидим результаты и эти жёсткие ограничения, от которых все очень устали, мы снимем. Ориентировочно, это произойдет 16 марта. Останется дезинфекция, масочный режим, и выборочное тестирование на COVID-19 тех, кому противопоказана была вакцинация, — сказал Евгений Никонов.

В заключение штаба Евгений Никонов, по поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, вручил государственную награду «Медаль Луки Крымского» старшей медицинской сестре районной больницы имени Лазо Зое Романенко за особый вклад в борьбу с COVID-19. Руководитель территориального органа Росздравнадзора Олег Гнатюк получил Благодарность Президента РФ.

Напомним, что за минувшие сутки в Хабаровском крае был зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19, а выздоровели 72 человека. Всего на лечении находятся 2318 человек, в том числе 597 — стационарно, 1721 — амбулаторно. С начала пандемии в регионе зарегистрирован 49381случай COVID-19, 46763 человека выздоровели.