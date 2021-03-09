В Хабаровском крае станет больше получателей социальных выплат. Это связано с увеличением размера прожиточного минимума. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Михаил Дегтярев.

Согласно документу, в среднем на душу населения на 2021 год величина прожиточного минимума составит 16222 рубля. В том числе, для трудоспособного населения — 17179 рублей, для пенсионеров — 13205 рублей и для детей — 17114 рублей. Исходя из величины прожиточного минимума определяется право на 13 региональных мер социальной поддержки.

— Новый размер прожиточного минимума вступает в силу с 15 марта и будет применяться при определении права на краевое детское пособие, государственную социальную помощь, компенсацию на оплату коммунальных услуг малоимущим ветеранам боевых действий, на оплату проезда к месту расположения садового и огородного земельного участка школьникам из малоимущих семей, на оплату жилищно-коммунальных услуг пенсионерам, не достигшим возраста 70 лет и имеющим длительный стаж работы, и малоимущим членам семьи инвалидов с детства, на оплату проезда на междугородном транспорте по социальным нуждам, и др. — сообщила заместитель министра – начальник управления социальной поддержки населения министерства социальной защиты населения края Наталья Нелюбина

Она также подчеркнула, что изменения коснутся и получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В связи с изменением прожиточного минимума в марте текущего года будет проведен перерасчет. На сегодняшний момент получателями субсидии являются 37,8 тыс. семей с детьми и одиноко проживающих граждан. Средний размер субсидии составляет 2,8 тыс. рублей. В краевом бюджете на эту меры поддержки в 2021 году запланировано выделить 668,5 млн руб.