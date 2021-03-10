В Хабаровском крае за год количество государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются в электронном виде увеличилось на 19 %. Не выходя из дома сегодня можно оформить сертификат на материнский капитал, выплату компенсации на оплату коммунальных услуг, ежемесячные выплаты на ребенка и прочее. Всего таких видов услуг 115.

Однако, анализ обращений граждан многофункциональных центров показывает, что 42 процента заявителей электронным сервисам по-прежнему предпочитают личный визит в МФЦ. Это создаёт очереди. В период действия антиковидных ограничений время ожидания визита составляет от 5 до 14 дней. По поручению врио губернатора Михаила Дегтярева в регионе началась кампания по обучению граждан работе с цифровыми сервисами. В многофункциональных центрах появились «гостевые компьютеры» и консультанты, которые помогают посетителям самостоятельно оформить необходимую услугу. Оценив удобство сервиса, граждане впредь смогут обходиться без помощи посторонних. Кроме того, часть госуслуг в электронном виде предоставляется со скидками.

— Мы начали просветительскую работу с заявителями, обучая их работе с порталом госуслуг. Рассчитываем, что к 2024 году количество обращений в МФЦ за услугами, которые доступны в электронном виде, снизится с 42 до 22 %, — отметил первый заместитель председателя правительства края Александр Никитин.

Вне зависимости от развития цифровых сервисов, право и возможности пользоваться услугами многофункциональных центров сохранятся у всех граждан без исключения. В крае действуют 17 филиалов и 79 структурных подразделений краевого многофункционального центра. Доля жителей, имеющих возможность получения услуг по принципу «одного окна» составляет более 99 процентов при требуемом на федеральном уровне значении показателя не менее 90 процентов. В МФЦ края ежедневно обращаются около 5000 человек. Наибольшим спросом у населения пользуются услуги Росреестра, УМВД, министерства соцзащиты, ПФР.