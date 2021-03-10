В Хабаровском крае продолжается реализация программы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения». В ее рамках краевые власти предлагают гражданам, в том числе с инвалидностью открыть собственное дело. На открытие бизнеса из средств краевого бюджета можно получить от 144 тыс. рублей в южных районах края до 192 тыс. рублей в северных районах.

С 2012 года в рамках госпрограммы собственное дело организовали около 2 тысяч человек, из них около 70 граждан с инвалидностью, в том числе 9 в 2019 году. В 2020 г. из-за антиковидных ограничений количество заявителей снизилось. В этом году услуга вновь набирает популярность. За два месяца 2021 года возможностью получения господдержки заинтересовалось 38 граждан, 4 открыли собственное дело.

– Государственная услуга оказывается гражданам, официально признанным безработными и желающими открыть собственное дело. Так же оказывается единовременная финансовая помощь при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянско-фермерского хозяйства, — уточнили в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

Важным этапом подготовки к организации собственного дела является разработка бизнес-плана, подтверждающего эффективность избранного вида предпринимательской деятельности. В случае необходимости гражданам помогут определиться с видом деятельности, оформить документы и, если потребуются — направят на обучение основам ведения бизнеса. Готовый бизнес-план рассматривает специальная комиссия, проводится его экспертиза. После этого принимается решение о выплате единовременной финансовой помощи, которая оказывается в размере 120 тыс. рублей увеличенной на районный коэффициент. В Хабаровске сумма к выплате составляет 144 тыс. рублей. Самый высокий районный коэффициент в Охотском районе. Здесь максимальная сумма достигает 192 тыс. рублей.

Дополнительно безработному выделяются средства на подготовку документов на государственную регистрацию, оплату государственной пошлины, нотариальных действий и услуг правового и технического характера, изготовление печатей, штампов и т.д.

Наиболее популярными видами экономической деятельности среди тех, кто открыл свое дело стали: предоставление услуг населению, сельское хозяйство, логистика и хранение, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий.

Подробную информацию потенциальные получатели господдержки могут узнать в центрах занятости населения края, либо на интерактивном портале комитета по труду и занятости населения края https://sz27.ru.

В 2019 году собственное дело открыли 9 граждан с инвалидностью по следующим направлениям: разведение и торговля домашними животными, ремонт бытовых товаров, механическая обработка металлических изделий, грузоперевозки, электромонтажные работы, деятельность по уходу за престарелыми и гражданами с инвалидностью.