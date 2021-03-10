Уже на следующей неделе жителям Хабаровского края станут доступны два межрегиональных авианаправления. С 15 марта возобновятся рейсы между Хабаровском и Охой, а с 18 марта – прямые рейсы между Комсомольском-на-Амуре и Владивостоком. На последний жители края смогут приобрести билеты по льготной цене.

Между Хабаровском и Охой авиарейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Стоимость субсидированных билетов по данному направлению составляет 5840 рублей. Льготные авиабилеты предлагаются в рамках проекта правительства Сахалинской области по субсидированию региональных авиаперевозок.

Возобновление полетов на данном направлении позволит повысить транспортную доступность северной части Сахалина с материком, а также значительно сократит время в пути для пассажиров.

— Прямые рейсы из Охи в Хабаровск и обратно были приостановлены из-за пандемии еще в прошлом году. С улучшением эпидемиологической обстановки рейсы решили возобновить. Перевозкой пассажиров займется авиакомпания «Аврора». В свою очередь, «ИрАэро» приступает к выполнению полётов по маршруту Владивосток – Комсомольск-на-Амуре. Билеты уже в продаже. Далее этим же бортом пассажиры могут проследовать в Нерюнгри и Иркутск, — отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Первые рейсы по маршруту Владивосток – Комсомольск-на-Амуре– Владивосток состоятся 18 марта 2021 года. Они будут выполняться на самолётах «Суперджет-100» по четвергам до конца мая 2021 года. Цена билета в одну сторону по минимальному тарифу составит 3500 рублей. Рейсы субсидируемые, льготой могут воспользоваться все категории граждан без ограничений по возрасту.