Сегодня в краевой столице состоялось межведомственное совещание по вопросу соблюдения прав дольщиков. В нем приняли участие заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, мэр Хабаровска Сергей Кравчук и другие официальные лица. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В ходе заседания Дмитрий Демешин отметил, что на 1 марта 2021 года в регионе зарегистрировано 35 проблемных домов. Это треть от общего числа долгостроев в ДФО. Многие из этих объектов расположены в краевом центре и Хабаровском муниципальном районе.

«В строительство долгостроев свыше тысячи граждан вложили более пяти миллиардов рублей. Всего в регионе сейчас строится 144 объекта с привлечением средств более восьми тысяч жителей, по которым не определены сроки сдачи домов. Однако совместными усилиями властей и прокуратуры в 2020 году введено в эксплуатацию 9 бывших долгостроев. Ключи от квартир получили более 200 семей», — сообщил спикер.

Также он рассказал, что прокурорами в прошлом году вскрыто 325 нарушений законодательства в сфере строительства, привлечено к ответственности 21 должностное лицо. Правительством Хабаровского края на сегодняшний день определены 1127 обманутых дольщиков, которые вовремя не получили квартиры. Основанная масса этих людей приобрела жилье в хабаровских домах на улице Салтыкова-Щедрина.

Сейчас власти достигли договоренности с федеральным Фондом защиты прав долевого строительства о выделении средств на решение проблемных вопросов. На эти цели предполагается привлечь 1,3 миллиарда рублей, большая часть из которых будет направлена на достройку зданий, а часть — на компенсации дольщикам.

Как отметил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, сейчас региональное правительство реализует комплекс мер, направленных на восстановление прав обманутых граждан. По всем сложным объектам разработан план действий. Пять многоквартирных зданий и три автостоянки будут достроены силами подрядной организации в этом году. Еще два дома планируется сдать за счет федеральных средств (новостройки компании ООО «Диалог», в которых квартиры приобрели 902 человека). По семи объектам люди получат денежную компенсацию.

Также на заседании подчеркнули, что благодаря слаженной работе органов прокуратуры региона, властей города и края удалось ввести в строй дом ЖК «Алексеевская», который из-за банкротства застройщика числился в недостроях с 2015 года. Также было отмечено, что АО «ЦИТ» приступил к строительным работам в ЖК «Изумрудный» на улице Портовой: здесь предстоит достроить два дома, один из которых готов на 80%, а второй лишь на 15%.

Напомним, что проблемный жилой дом на улице Алексеевской в конце прошлого года вместе торжественно ввели в строй главы края, города, представители органов прокуратуры и дольщики.