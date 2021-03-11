С этого года жители Хабаровского края снова стали массово получать «извещения» и «предупреждения» о необходимости срочно провести поверку счетчиков. В министерстве жилищно-коммунального хозяйства края советуют не воспринимать такие уведомления слишком серьезно и не заключать договоры с первыми попавшимися компаниям. Перед проведением работ специалисты рекомендуют уточнить действительные сроки замены счетчиков, а после этого тщательно выбрать компетентную организацию.

— Извещения о необходимости провести поверку, которые жители края находят в своих почтовых ящиках, – это агрессивная коммерческая реклама. Такая рассылка вводит людей в заблуждение, навязывая ненужные услуги. Отличить их от реальных документов довольно просто: они не содержат обязательной информации, как дата и номер документа, адрес установки и номер ИПУ, который предлагается поверить, дата, когда истекает поверочный интервал для прибора учета. Также не указаны фамилия, имя и отчество собственника квартиры, в которой установлен счетчик. Важно понимать, что получив такое «предупреждение», собственники не обязаны проводить поверку, — сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Как уточнили в ведомстве, действительный срок поверки указан в квитанции на оплату ЖКУ. При этом поверку должна проводить специализированная организация, у которой есть на это аккредитация. Такую организацию можно выбрать самостоятельно, либо обратиться за рекомендацией в управляющую компанию или ТСЖ, где обязательно помогут подобрать нужную организацию.

— Установка приборов учета, их своевременная поверка и замена являются обязанностью собственника. Для каждого прибора устанавливается свой срок поверки, эта информация заносится в паспорт прибора. При этом показания счетчика считаются достоверными только в течение межповерочного интервала. Поэтому за сроками проведения поверки необходимо следить. Тогда подобные «извещения» не будут вызывать беспокойства, — добавили в министерстве.

Напомним, сегодня современные технологии позволяют экономить на потребляемых ресурсах. К примеру, большую выгоду приносит установка «умных» приборов учета электроэнергии. Такие приборы автоматически снимают и передают показатели потребления электричества, за счет чего жильцы экономят на ОДН. Они также позволяют управляющей компании удаленно фиксировать противозаконные вмешательства в работу счетчика, скачки и перепады напряжения. Установить «умные» приборы можно за счет ресурсоснабжающей организации, заключив договор рассрочки, либо за счет фонда капремонта.