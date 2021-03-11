Проблему озвучили накануне в ходе заседания городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19. О ней сообщила заместитель начальника городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Ольга Щетинина.

Как доложила спикер, в результате проверок, регулярно проводимых специалистами профильной структуры мэрии совместно с полицейскими и сотрудниками управления по делам ГО и ЧС в торговой сети краевой столицы, выявляется все больше фактов нарушения масочного режима покупателями.

«За период с 19 февраля по 5 марта было проведено 5 рейдов. Мы посетили 349 торговых точек, в том числе крупные центры «На Пушкина», «НК-Сити», «НК-Плаза», «Квадрат», «Воронежский» и 3 больших магазина — «ГиперАвто» на Тихоокеанской, «Леруа Мерлен» и «Самбери» по улице Трехгорной. Было выявлено 74 факта нарушения масочного режима именно посетителями. Они были отмечены на 21% из проверенных объектов. По сравнению с декабрем 2020-го этот показатель очень высок, ведь перед новым годом он составлял не более 13-15%, при этом обязательного использования средств индивидуальной защиты для хабаровчан пока никто не отменял», — сказала Ольга Щетинина.

Также она отметила, что с начала года было проведено 20 таких проверочных рейдов, в ходе которых было проинспектировано 1306 объектов и выявлено 277 нарушений масочного режима. В отношении особенно несознательных покупателей составлены 4 административных протокола, с остальными проведены разъяснительные беседы о необходимости неукоснительного соблюдения противоэпидемических мер.

Напомним, что, хотя заболеваемость коронавирусом в Хабаровске идет на спад, эпидемиологическая ситуация в западных регионах страны и сопредельных с Россией государствах от благоприятной далека: специалисты не исключают возникновения новой волны.