На электронную почту образовательного учреждения неизвестный злоумышленник прислал сообщение о том, что школьные здания по улицам Ленина и Ургальской заминированы. Как сообщила начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова, в общей сложности из обоих школьных корпусов эвакуирован 401 ребенок и 39 сотрудников. Спецслужбы уже обследуют помещения в поисках взрывчатки. Если сообщение окажется ложным, после завершения проверки дети вернутся за парты. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Сейчас все директора школ мониторят свою электронную почту. На текущий момент других сообщений о минировании общеобразовательных учреждений краевой столицы не поступало. Ситуация находится на нашем постоянном контроле», — отметила Татьяна Матвеенкова.

Напомним, что в прошлый раз атака электронных террористов на хабаровские школы была зафиксирована 22 февраля.