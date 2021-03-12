16 марта в Хабаровском крае прогнозируется резкое ухудшение погоды. В северных районах региона пройдет снег, местами сильный, а на остальной территории ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Также синоптики Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают об усилении ветра до 15 – 20 м/с. Одновременно понизится температура воздуха — в среднем на 7-10 С°. При этом на дорогах возникнет гололед. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Такие погодные условия могут привести к аварийным ситуациям на объектах энергоснабжения, ЖКХ и увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны нарушения транспортного сообщения из-за сложной обстановки на дорогах. В муниципальные образования направлены рекомендации, которые позволят предупредить и минимизировать возможные последствия снегопада и ветра. Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС приведут в готовность к оперативному реагированию на возможные ЧС.

Населению на период непогоды рекомендуется воздержаться от поездок и походов за пределы населенных пунктов, к водоемам, в лес. Водителям и пешеходам необходимо быть предельно внимательными на дорогах. При сильных порывах ветра нужно обходить стороной недостроенные здания, сооружения с плохо закрепленными конструкциями, рекламные щиты, старые деревья, которые может повалить. Родителям рекомендуется следить за детьми.

При возникновении ситуации, угрожающей жизни или здоровью, важно незамедлительно сообщить по единому номеру вызова экстренных служб «112».