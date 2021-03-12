В Хабаровском крае в 37 медицинских учреждениях развернуто 46 пунктов вакцинации, также работают 4 мобильных пункта в «Уголках здоровья» и 14 мобильных медицинских бригад. Еще один пункт вакцинации против коронавирусной инфекции открылся в самом центре Хабаровска.

В филиал №4 городской поликлиники №16 на Ленина,21 поступила морозильная камера. Это позволило с соблюдением условий хранения вакцины при -18 градусов, начать вакцинацию всех желающих вакциной «Спутник V». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

У городской поликлиники №16 города Хабаровска 4 филиала, в первом и самом крупном, на ул. Королёва, прививки против COVID-19 начали делать с середины января 2021 года. С начала кампании привили более 1500 человек.

— Запись открылась за сутки до начала вакцинации. Записалось 12 человек, для первого дня это неплохой результат. Мы будем наращивать мощности, в день планируем прививать до 25 человек без привязки к месту регистрации. Записаться можно в регистратуре, по телефону, через портал «Госуслуги», — прокомментировала Оксана Борисова, заведующий терапевтическим отделением городской поликлиники №16.

В городской больнице №10, где первыми в Хабаровском крае начали прививать против коронавирусной инфекции, рассказали, что за весь период прививочной кампании, вакцина «Спутник V» показала себя только с положительной стороны.

— Ни у одного пациента, который получил прививку против COVID-19 не проявилось побочных эффектов. А это были в том числе и люди пожилого возраста с разнообразными хроническими заболеваниями, и наши медицинские работники. Они как никто другие видят, насколько опасен ковид, какие последствия после него бывают. Несомненно, вакцинация окажется тем сдерживающим фактором предупредить распространение третьей волны и поможет защитить отдельно взятые жизни, — поделился Александр Калашников, главный врач городской больницы №10.

Всего в Хабаровском крае 34333 вакцинированных против коронавирусной инфекции, из них двумя компонентами привилось 22532 человека. По данным краевого минздрава, в течение марта ожидается большая партия вакцины «Спутник V».