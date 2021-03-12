Вопросы обращения с животными без владельцев на следующей неделе обсудят эксперты городской Общественной палаты. В ходе «круглого стола», который состоится 16 марта в 16.00 речь пойдет о требованиях федерального и регионального законодательства в этой области и необходимости совершенствования действующей нормативной базы. Участники встречи поговорят о том, как в Хабаровске реализуются переданные государственные полномочия по обращению с бесхозными животными, обсудят, как работает организация, занимающаяся в краевой столице отловом и содержанием хвостатых бродяжек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Всех горожан, заинтересованных в решении этих вопросов, общественники приглашают подключиться к дискуссии посредством интернета. Онлайн-трансляция «круглого стола» будет вестись в официальном аккаунте городской Общественной палаты «Гражданское общество Khv» в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, что на партию спецклеток для отлова на хабаровских улицах бесхозных собак и котов изготовили в этом году мастера исправительно-трудовой колонии №13.