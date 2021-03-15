По итогам 2020 года кредитный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ в Хабаровском крае увеличилсяна 8% и превысил 20,1 млрд рублей. Рекордными темпами рос портфель привлеченных средств предпринимателей: на 46%, до 17,4 млрд рублей.

Значимые доли в структуре кредитного портфеля сформировали строительство (22%) и торговля (18%), по 5% приходится на пищевую промышленность и транспорт.

В прошедшем году ВТБ продолжил активную работу по реализации программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса Хабаровского края. Общий портфель в рамках льготных инструментов превысил 3,9 млрд рублей. Из них более 1,9млрд рублей приходится на Программу1764 Минэкономразвития (за год рост двукратный), 1,15 млрд рублей – на программы поддержки занятости в период пандемии коронавируса.

Вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае Евгений Орлов прокомментировал результаты работы банка в регионе: «Предпринимательство в большинстве своем смогло адаптироваться к новым экономическим условиям. Многие «перенастроили» свои бизнес-модели, есть и отрасли, ставшие бенефициарами текущей ситуации. Это дало возможность нарастить наши показатели в сегменте. Отмечу, что ВТБ снизил ставки по всей линейке продуктов для среднего и малого бизнеса: это поможет предпринимательству уменьшить долговую нагрузку. Также действующие программы с госсубсидированием дают возможность бизнесу вернуться к проектам развития».

В 2020 году среднему и малому бизнесу Хабаровского края стали доступны новые цифровые продукты ВТБ. Свыше тысячи предпринимателей региона ведут свою бухгалтерию и налоговый учет с помощью квалифицированных специалистов в мобильном приложении «Цифра». Также бизнес начал использовать новое приложение «ВТБ Бизнес QR»: оно позволяетпринимать платежи от клиентов со смартфона, без дополнительного оборудования и с низкой комиссией. Для торгово-сервисных предприятий в прошлом году банк представил устройство «ВТБ-касса», сочетающее в себе функции онлайн-кассы и POS-эквайринга. «Цифровизация является стратегическим направлением работы банка, при этом в период пандемии все процессы, связанные с ведением бизнеса и получением услуг онлайн ускорились в разы», — подчеркнул вице-президент.

Для дополнительной поддержки среднего и малого бизнеса в 2020 году ВТБ запустил информационно-образовательный портал «Ближе к делу», на котором прошли обучение уже более 1,5 тысяч предпринимателей Хабаровского края. Портал предлагает курсы и вебинары по различным вопросам развития бизнеса, новости, статьи экспертов с практическими рекомендациями и другой полезный контент.