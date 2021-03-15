В Хабаровске на протяжении полутора месяцев проходил обучающий семинар для главных врачей, их заместителей и специалистов минздрава. Группа была сформирована из 15 человек, тренинги проходили в выходные дни. Программу разработал и провел руководитель обучающего курса Георгий Жуков. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Каждый из слушателей профессионал своего дела. Но в рутинной работе, иногда сложно сориентироваться и принять верное решение. Иногда решения должны могут быть нестандартными. Поэтому мы с коллегами моделировали ситуации, которые помогут им в дальнейшем улучшить микроклимат в коллективе и вывести пациентоориентированность больниц и поликлиник на новый уровень, — рассказал Георгий Жуков.

Обучающий семинар открыл серию курсов повышения компетенций сотрудников отрасли здравоохранения. По словам зампреда краевого правительства Евгения Никонова, подобные тренинги будут проходить на протяжении всего года для врачей и медицинских сестер, желающих получать новые знания. Так, к примеру, на прошлой неделе в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре завершились практические занятия для эндоскопистов по ранней диагностике онкологических заболеваний кишечника. А уже сегодня в Институте повышения квалификации сотрудников здравоохранения начнется обучение врачей английскому языку. Группа сформирована из 42 человек.

— Очень радует готовность наших медицинских работников обучаться, получать новые знания. Отрасль здравоохранения — высокотехнологичная, и нужно успевать за прогрессом. Именно поэтому мы вводим обучение иностранному языку, который необходим в работе с новейшим оборудованием. Мы неоднократно говорили, что необходимо меняться в сторону дружелюбия и пациентоориентированности. Сейчас именно это и происходит, — подчеркнул зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.