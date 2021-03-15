Подведены итоги первого месяца работы нового механизма оплаты проезда в общественном транспорте для льготников. С февраля банковскую карту «Мир» в качестве платежного инструмента выбрали более 2500 жителей края. Всего на 2021 год на возмещение расходов пассажирам-льготникам в региональной казне предусмотрено 2,5 млрд рублей.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, за произведенный в феврале льготный проезд в марте выплаты получили уже более 1000 граждан. Из краевого бюджета на эти цели было направлено более 250 тыс. рублей. В Хабаровске возможность использования банковской карты обеспечена в полном объеме на всех видах городского транспорта. Оборудованием по бесконтактной оплате проезда оснащен также железнодорожный транспорт пригородного сообщения.

— Льготник при оплате проезда может использовать социальную транспортную карту и карту «Мир». Однако лимит остается для них единым. Для реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, тружеников тыла он составляет 1020 руб. Для ветеранов труда и военной службы, граждан пожилого возраста и школьников из многодетных семей – 1000 руб. Для федеральных льготников – 300 руб. Для федеральных льготников неиспользованный остаток лимита переносится на следующий месяц до 31 декабря текущего года, — сообщили в профильном ведомстве.

На предоставление права льготного проезда влияют также сроки подачи заявлений. В текущем году до 1 июня действует «переходный период», который позволит региональным льготникам оценить преимущества получения льготного проезда или ежемесячной денежной компенсации. Так, для региональных льготников, подавших заявление с 1 по 20 число текущего месяца, предоставление проезда осуществляется с 1 числа следующего месяца. При подаче заявления с 21 числа до конца месяца, проезд предоставляется с 1 числа второго месяца, следующего за месяцем подачи заявления. По истечении переходного периода определиться с выбором можно будет ежегодно до 30 сентября, а получить выбранную меру социальной поддержки со следующего года.

Для федеральных льготников при подаче заявления до 1 июня 2021 г. любого числа текущего месяца проезд предоставляется с 1 числа текущего месяца, в котором подано заявление. После 1 июня 2021 г. при подаче заявления любого числа текущего месяца проезд предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Документы на оформление карты принимают в центрах соцподдержки населения по месту жительства, в том числе почтовым отправлением, либо через стационарный ящик. Также можно подать заявление через МФЦ и посредством сайте www.uslugi27.ru. Кроме этого, документы принимают 16 офисов ПАО «Сбербанк России» в г. Хабаровске.