Сегодня состоялось очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Участники обсудили текущую эпидемиологическую обстановку. Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева отметила, что уровень заболеваемости COVID-19 продолжает снижаться. Показатели прошлой недели были в пределах 50-60 случаев ежесуточного прироста.

— За прошедшую неделю зарегистрировано 376 новых случаев заболевания COVID-19. В большинстве районов темпы прироста заболеваемости существенно снизились — в пределах 8 человек. Наибольший темп прироста наблюдался в городе Хабаровске, в районе имени Лазо, Нанайском, Охотском и Хабаровском районах края. Но мы отмечаем увеличение заболеваемости сезонными ОРВИ. Я прошу глав муниципальных образований очень внимательно отнестись к ситуации с сезонными острыми респираторными вирусными инфекциями. Необходимо своевременно принимать меры по профилактике контактов: закрывать на карантины отдельные классы в школах, группы в детских садах, если этого потребует ситуация, — сказала Татьяна Зайцева.

На заседании оперативного штаба министр культуры подтвердил готовность краевых учреждений, а также кинотеатров работать со 100% загрузкой зрительных залов. При этом в них будет сохраняться масочный режим и дезинфекция рук. Краевым штабом принято решение поддержать эту инициативу. Кроме того, разрешается проведение концертов в спортивно-зрелищных комплексах. Все нововведения вступят в силу после подписания соответствующего постановления правительства Хабаровского края.

О ходе вакцинации на заседании штаба также рассказал министр здравоохранения Юрий Бойченко. По его словам, в регистрах привившихся от COVID-19 сейчас числится 35421 человек, два компонента вакцины получили 23387 человек. Впрочем, по данным минздрава, число привившихся значительно больше. В районах края возникают сложности с внесением сведений в общую базу данных, особенно там, где медленно работает интернет.

— Мы приближаемся к цифре 50 тысяч переболевших. К сожалению, у граждан наблюдается сложное отношение к вакцинации. Мы знаем десятки людей, которые погибли от COVID-19, но я не видел ни одного человека, который бы погиб от вакцины. Она, действительно, спасает людей, не дает таких тяжелых форм болезни как само заболевание. Поэтому вакцинироваться нужно обязательно, — прокомментировал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Напомним, что на этой неделе в регионе миновали годовщину пандемии. Первый случай заболевания COVID-19 был зафиксирован в Хабаровске 17 марта 2020 года.