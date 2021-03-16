Очередное заседание антитеррористической комиссии (АТК) прошло в правительстве региона. Представители силовых ведомств и органов краевой и муниципальной власти рассмотрели исполнение плана по противодействию идеологии терроризма в РФ.

Как отметили на совещании, ключевой задачей плана является формирование у населения антитеррористического сознания. Для этого при координации аппарата АТК властями на всех уровнях выполняется целый комплекс мероприятий. Так, главным управлением по внутренней политике организовано взаимодействие с религиозными объединениями края. Уже который год подряд в регионе действует Ассамблея народов Хабаровского края – организация, которая объединяет представителей разных национальных диаспор, что создает атмосферу толерантности в регионе, служит инструментом гармонизации межнациональных отношений.

— Проблемные вопросы, возникающие у иностранных граждан, рассматриваются в рамках работы общественной приемной по вопросам оказания соотечественникам помощи в интеграции в принимающее сообщество. Им оказывается финансовая, социальная, психологическая и другие виды помощи. Ассамблеей регулярно ведутся мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди иностранных граждан, пропаганду законопослушного поведения, — подчеркнули в секторе по профилактике и противодействию терроризму аппарата губернатора и правительства края.

Отдельным направлением работы по сдерживанию преступной идеологии терроризма стала борьба с этим явлением в соцсетях. В регионе создано движение кибер-волонтеров, которые «патрулируют» информационное пространство интернета, отслеживая призывы к террористической деятельности и другой подобный контент. Получаемая от кибер-волонтеров информация способствует оперативному разрешению задач в сфере информационного противоборства.

— С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции большинство мероприятий с прошлого года проходило в дистанционном формате. Однако нужный эффект все равно был достигнут, к примеру, в молодежной среде профилактическая работа проведена среди 24 тыс. обучающихся. В ней поучаствовали более 80 представителей правоохранительных органов, 110 религиозных и общественных организаций, деятели культуры и искусства, — отметили в секторе.

Также на комиссии участники выработали дополнительные меры по мониторингу политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму. Кроме того, были рассмотрены вопросы исполнения методических указаний деятельности органов исполнительной власти края и местного самоуправления по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.