В эксплуатацию введены первая искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП-1), модернизированные рулежные дорожки, часть перрона и площадка для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Инфраструктуру аэродромного комплекса дополнили две новые аварийно-спасательные станции – основная и стартовая, новые объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов, очистные сооружения. Реконструированная взлетная полоса получила современное светосигнальное оборудование.

С завершением первого этапа реконструкции аэродромного комплекса ознакомился Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Длина реконструированной ИВПП-1 составляет 3500 метров, ширина – 60 метров. Полоса позволяет выполнять взлет и посадку всех типов и модификаций воздушных судов российского и иностранного производства, включая Ан-124 и Airbus А380, а также перспективных типов воздушных судов. Взлетно-посадочные операции с обоих магнитных курсов посадки на ВПП-1 обеспечиваются в автоматическом режиме по системе CAT-II.

Реконструкция аэропортового комплекса позволит увеличить пропускную способность аэропорта, улучшить качество обслуживания воздушных судов и обеспечить соответствие требованиям их эксплуатации. Проект реализован в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2021 годы)». Объем финансирования за счет федерального бюджета составил около 10 млрд рублей.

— Построили новую полосу, построили новый терминал. Полоса хорошая, современная, в правильном исполнении. Сейчас надо привести в порядок старую полосу, чтобы она выступала как резервная, надо сделать рулежные дорожки, перрон, и потом в рамках развития мы говорим о новом международном терминале. В этом случае будет здесь сформирован мощный транспортный узел. Но это не единственная работа, которая идет по модернизации транспортной инфраструктуры Хабаровска. Продолжает строиться автодорога «Обход Хабаровска». Для развития города транспортная инфраструктура имеет принципиальное значение. В это вкладываются значительные федеральные средства. Будем эту работу продолжать, – отметил Юрий Трутнев.

— Масштабная реконструкция аэродромного комплекса дает новый импульс развитию всей транспортной системы региона. В перспективе это будет способствовать росту валового регионального продукта на 10,4 млрд рублей, увеличению пассажиропотока до 3 млн человек в год. А главное – повышается качество обслуживания дальневосточников, – считает Михаил Дегтярев.

По мнению генерального директора, председателя совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константина Басюка, современная аэродромная и терминальная инфраструктура аэропорта Хабаровск позволит реализовать потенциал воздушной гавани на десятилетия вперед, привлекать новые авиакомпании, даст возможность работающим в аэропорту авиаперевозчикам в полном объеме развивать свои полетные программы.

В ходе церемонии состоялся торжественный парад аэропортовой техники. По новой ИВПП-1 прошла колонна из 40 машин, которые обеспечивают безопасность полетов в любых погодных условиях, участвуют в обслуживании воздушных судов и пассажиров.

Первый взлет с новой ИВПП-1 аэропорта выполнил широкофюзеляжный лайнер Airbus A330 ведущей российской авиакомпании «Аэрофлот», следующий рейсом SU1713 по маршруту Хабаровск – Москва.

Напомним, в 2019 году был открыт новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровска им. Г.И. Невельского. Старт работе нового аэровокзального комплекса дал Президент РФ Владимир Путин на полях пятого юбилейного Восточного экономического форума. Проект был реализован при участии Фонда развития Дальнего Востока и Арктики.