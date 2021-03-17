Первые тренировки в новом краевом дворце единоборств в Хабаровске стартуют после майских праздников. Сегодня на объекте побывал вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Строительство здания началось в 2017 году, а разрешение на ввод в эксплуатацию было получено 30 декабря 2020 года. Общий объем финансирования — более 750 миллионов рублей, из них 435 миллионов — федеральный бюджет, остальное – доля региона.

Комплекс общей площадью 20 тысяч квадратных метров включает в себя универсальный спортивный зал с трибунами на 1268 мест, четыре специализированных зала для разных видов единоборств, тренерские комнаты, медпункт, раздевалки, душевые, помещения допинг-контроля и столовую. Здесь смогут заниматься и работать около 700 атлетов и 27 тренеров. На объекте планируется развитие шести видов спорта: бокс, спортивная борьба, киокусинкай, дзюдо, самбо, фехтование, пять из которых (кроме фехтования) являются базовыми для Хабаровского края в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации.

«Я рад, что такой комплекс построен в Хабаровске, славящемся своими бойцами. Хочу отметить как сопредседатель Российского союза боевых искусств, что мы рассмотрим возможность проведения в нем значимых всероссийских турниров. Однако сдать его должны были еще в 2019 году, поэтому от посещения у меня остались двойственные ощущения. К сожалению, из-за плохо организованной работы мы потеряли деньги», — сказал Юрий Трутнев.

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заверил полпреда в том, что уже после майских праздников во дворце единоборств начнутся тренировки. Также Юрий Трутнев побывал на инвестиционной площадке «Авангард» ТОР «Хабаровск».

Как доложил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эдуард Черкин, сегодня на этой территории работают 15 компаний, инвестиционные вложения которых составили почти 3 миллиарда рублей. Они создали в городе 527 новых рабочих мест. Здесь функционируют теплицы с круглогодичным выращиванием овощей, крупный логистический центр, гигантский промышленный холодильник и несколько других производств.

Площадка имеет хорошую планировку, транспортную доступность, все необходимые коммуникации и подъездные железнодорожные пути. Общая протяженность автодорог, проложенных специально к ней, составляет 7,3 километра. На их строительство затрачено 675,8 миллионов рублей. Стоит отметить, что в прошлом году власти Хабаровска построили дорогу от улицы Промывочной до улицы Новой, от которой выполнен 400-метровый съезд к площадке. В нее было вложено 78 миллионов рублей, из которых 20% — средства муниципалитета.

«Уверен, что грузопоток площадки будет только возрастать, особенно, если удастся освоить Большой Уссурийский остров», — отметил Юрий Трутнев.

Напомним, что 16 марта в Хабаровске официально завершена первая очередь реконструкции аэродромного комплекса международного аэропорта имени Г.И. Невельского