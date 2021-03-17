Очередное сокращение коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией прошло в медицинских учреждениях Хабаровского края. Еще 70 коек перепрофилированы для оказания плановой помощи пациентам.

Частичный вывод коек для больных COVID-19 произошел в Верхнебуреинской центральной районной больнице и городской больнице №2 Комсомольска-на Амуре.

— Мы тщательно анализируем количество и тяжесть заболевания жителей Хабаровского края. Последнее время наблюдается относительная стабилизация показателей. Сейчас мы вышли на уровень регистрации новых случаев осени 2020 года. Ежесуточно в крае заболевает в среднем 53 человека, загруженность коек составляет 75-80%. По рекомендации министерства здравоохранения РФ свободными у нас остаются до 15% мест, — прокомментировал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Несколько краевых учреждений уже получили отрицательные результаты смывов после заключительной дезинфекции. Так, краевая клиническая больница имени А.К. Пиотровича возобновила профильную деятельность в полном объеме, как и главный корпус городской больницы №10. Медицинские сотрудники начали оказывать хирургическую помощь экстренным и плановым пациентам в отделениях колопроктологии, хирургии, урологии, гинекологии и офтальмологии.

По информации регионального минздрава, на текущий момент под COVID-19 развернуто 763 койки в 14 медицинских учреждениях, в 13 из них находятся больные. На лечении находятся 2187 человек, 586 — стационарно, 1601 — амбулаторно. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 49813 случаев COVID-19. 47309 человек выздоровели.